ضبط عشرات المخالفات أسبوعيًا لتطبيقات نقل غير مرخصة في الأردن

الوكيل الإخباري- حررت هيئة تنظيم النقل البري 409 مخالفات، منذ مطلع العام، لمركبات تنقل الركاب بشكل مخالف، وفق الناطقة باسم الهيئة عبلة وشاح.





وقالت وشاح، إنه يتم مخاطبة وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، بخصوص الإعلانات الممولة على منصات التواصل الاجتماعي التي تروّج للنقل غير المرخص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مشيرة إلى أن منصات التواصل الاجتماعي المخالفة التي تم ضبطها هي من اختصاص هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.



وعن النقل عبر التطبيقات، أوضحت الهيئة أن عدد التطبيقات قيد الدراسة يزيد على 20 طلبًا، فيما يبلغ عدد التطبيقات المرخصة حاليًا 5 تطبيقات، معلنة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

وذكرت وشاح أنه يتم ضبط 30 إلى 40 مخالفة لتطبيقات نقل غير مرخصة أسبوعيًا، مشيرة إلى أن منصات التواصل الاجتماعي زادت من انتشار هذه الظاهرة السلبية.



وأشارت إلى إطلاق وحدة الإعلام والاتصال في الهيئة حملتها ضمن المسار التوعوي للمواطنين، مبينة أن ظاهرة نقل الركاب دون ترخيص تستحق المعالجة.



وأوضحت أن ضبط التعامل مع تطبيقات النقل غير المرخصة يُعد ضمن مهام اللجنة الرقابية في الهيئة.

وأضافت أن اللجنة ترصد إحصائيات وأعداد المخالفين، وتضبطها بموجب قانون تنظيم نقل الركاب لعام 2017، مبينة أن عقوبة مزاولة أي عمل من خدمات نقل الركاب أو خدمات نقل الركاب الداخلية دون الحصول على ترخيص هي غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار.



يُذكر أن هيئة تنظيم النقل البري كانت قد نفذت حملة عبر منصاتها للحد من ظاهرة نقل الركاب عبر التطبيقات غير المرخصة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.







