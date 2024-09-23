ضبط عصابة امتهنت الاحتيال على الاردنيين

وفي التفاصيل أكّد الناطق الإعلامي أنّ الوحدة باشرت التحقيق في عدد من الشكاوى التي وردت إليهم من مواطنين تعرّضوا للاحتيال الإلكتروني وسرقة ما في محافظهم الإلكترونية من أموال وتمكنوا من كشف أعضاء الخلية الجرمية التي امتهنت هذا الأسلوب والمكونة من ستة أشخاص أُلقي القبض عليهم جميعا .
وأضاف الناطق الإعلامي أنّ الأسلوب الجرمي الذي اتّبعه المحتالون يتلخص بإنتحال صفات موظفي شركات المحافظ الإلكترونية من خلال اتصال هاتفي والطلب من مالك المحفظة تحديث بيانات المحفظة الخاص به وإرسال كود التحقق الذي يصله، حيث يقومون فور استلام الكود بتفعيل المحفظة لديهم والسيطرة عليها وسرقة ما بها من أموال مباشرة.
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