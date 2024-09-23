ضبط عصابة امتهنت الاحتيال على الاردنيين

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على خلية جرمية تكونت من ستة أشخاص امتهنوا الاحتيال الإلكتروني المالي لمحافظ مالية لمواطنين .

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وفي التفاصيل أكّد الناطق الإعلامي أنّ الوحدة باشرت التحقيق في عدد من الشكاوى التي وردت إليهم من مواطنين تعرّضوا للاحتيال الإلكتروني وسرقة ما في محافظهم الإلكترونية من أموال وتمكنوا من كشف أعضاء الخلية الجرمية التي امتهنت هذا الأسلوب والمكونة من ستة أشخاص أُلقي القبض عليهم جميعا .