 
الأربعاء 2025-01-22 02:22 م
 

ضبط كميات كبيرة من التمور غير الصالحة للاستهلاك البشري

تمور
تمور
الأربعاء، 22-01-2025 01:18 م

الوكيل الإخباري-    ضبطت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من التمور غير الصالحة للاستهلاك البشري.

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وأوضح رئيس القسم الصحي في البلدية سند الحوراني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تبين احتواء التمور على حشرات وعث، مشيرا إلى أن القسم نفذ جولات رقابية على المحال التجارية والأسواق خلال الشهر الحالي على فترتين مسائية وصباحية بلغت 60 جولة تخللها تحرير 60 مخالفة من نظافة وإعاقة لحركة المرور ورخص مهن وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية.


وأكد، أن البلدية تتخذ الإجراءات القانونية في أي مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي، داعيا التجار وأصحاب المحال للالتزام بالمعايير الصحية والتأكد من سلامة المنتجات قبل عرضها للبيع كما دعا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص.

 
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