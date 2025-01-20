ضبط كميات كبيرة من الجوس غير الصالح للاستهلاك البشري في الاردن

الوكيل الإخباري- صرح الناطق الإعلامي في الجمارك الأردنية بأن الكوادر العاملة في مديرية مكافحة التهريب وبعد عمليات البحث والتحري والمراقبة وجمع المعلومات تمكنت من ضبط مستودع يحتوي على 17000 علبة جوس سعة 10 مل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري والتي كانت مُعدة لبيعها داخل السوق المحلي.

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