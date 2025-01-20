ضبط كميات كبيرة من الجوس غير الصالح للاستهلاك البشري في الاردن

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن الجهود الرقابية والتفتيشية لكوادر مكافحة التهريب مُستمرة وبموجب أحكام القانون بمراقبة وضبط هذه المواد المخالفة للاحكام القانونية والجمركية كونها تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين.
وأكد الناطق الإعلامي حرص دائرة الجمارك على حماية صحة المواطن وكذلك القيام بواجبها في حماية الاقتصاد من خلال مكافحة كافة المواد الممنوعة والضارة وغير الخاضعة للرسوم الجمركية وبما يحقق العدالة في الأسواق التجارية.
-
أخبار متعلقة
-
احالات واسعة الى التقاعد في وزارة التربية - اسماء
-
"المعونة الوطنية" يوقع اتفاقية تعاون مع منصة "هِداية أكاديمي"
-
1.9 مليون مكالمة واردة الى مركز الاتصال الوطني العام الماضي
-
مذكرة تفاهم للتنقيب عن النحاس في غور فيفا جنوب البحر الميت
-
أبو علي يتفقد ضريبة شمال وجنوب عمان
-
وزير العمل يكشف أبرز التعديلات في معدل قانون الضمان الاجتماعي
-
الأمانة تعلن إيداع قوائم التخمين 2025
-
حسان يوعز بتفعيل عمل وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية