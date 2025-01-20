 
الإثنين 2025-01-20 03:34 م
 

ضبط كميات كبيرة من الجوس غير الصالح للاستهلاك البشري في الاردن

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 20-01-2025 03:17 م

الوكيل الإخباري-    صرح الناطق الإعلامي في الجمارك الأردنية بأن الكوادر العاملة في مديرية مكافحة التهريب وبعد عمليات البحث والتحري والمراقبة وجمع المعلومات تمكنت من ضبط مستودع يحتوي على 17000 علبة جوس سعة 10 مل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري والتي كانت مُعدة لبيعها داخل السوق المحلي.

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وأشار الناطق الإعلامي إلى أن الجهود الرقابية والتفتيشية لكوادر مكافحة التهريب مُستمرة وبموجب أحكام القانون بمراقبة وضبط  هذه المواد المخالفة للاحكام القانونية والجمركية كونها تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين.

  وأكد الناطق الإعلامي حرص دائرة الجمارك  على حماية صحة المواطن وكذلك القيام بواجبها في حماية الاقتصاد من خلال مكافحة  كافة المواد الممنوعة والضارة وغير الخاضعة للرسوم الجمركية وبما يحقق العدالة في الأسواق التجارية.

 
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