ضبط متسولة بحوزتها 778 دينارا في إربد

وذكرت الوزارة، في بيان صادر عن مديرية الاتصال والاعلام، اليوم السبت، أنّه بعد التدقيق والاستعلام عن المتسولين ممن يجري ضبطهم، يثبت أنهم مقتدرون مالياً، ويمتهنون التسوّل من خلال استغلال عطف المواطنين وإيهامهم بالفقر والمرض.
وشدّدت على أهمية تعاون المواطنين في جهود مكافحة التسوّل التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة، وعدم مساعدتهم، وضرورة توجيه المساعدات للجهات الخيرية التي تعمل إلى ايصالها لمستحقيها من الأسر الفقيرة والعفيفة المستحقة.
وأضافت الوزارة، أنها مستمرّة في جهودها لمكافحة التسول من خلال فرقها الميدانية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة على مدار الساعة، وتعمل على إجراء المقتضى القانوني بحق المتسولين، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتستقبل كافة الملاحظات الواردة اليها المتعلقة بالمتسولين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (0793344330)
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
"مستقلة الانتخاب" و"الأمن": إنفاذ القانون على الجميع دون تهاون
-
الكشف عن التخصصات الجامعية المتاحة للمسارين الاكاديمي والمهني
-
تنويه الى سالكي الطريق نحو الاغوار
-
"التعليم العالي" تعلن موعد امتحان المفاضلة لطلبة الثانوية العامة الأجنبية
-
إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
اربد: 1199 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي
-
5 % نسبة الأمية بالأردن