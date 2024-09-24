ضبط متسول من جنسية غير أردنية بحوزته 6493 دينار في الزرقاء

ودعت الوزارة، في بيان صحفي صادر عنها اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى عدم مساعدة المتسولين، سيما وأنهم يلجؤون إلى أساليب تحايل وكسب تعاطف المواطنين من خلال إدعاءهم العوز والمرض، لافتةً إلى ضرورة توجيه مساعداتهم إلى الجهات الخيرية العاملة في المملكة، لضمان وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين.
وشدّدت على أهمية وعي المواطنين في جهود مكافحة التسول التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وأوضحت أن فرق مكافحة التسول تقوم على مدار الساعة بعملها لضبط المتسولين في كافة أنحاء المملكة، وتستقبل الملاحظات والابلاغ عن حالات التسول على هاتف الخط الساخن (0793344330).
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