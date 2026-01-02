ضبط متورطين بالاعتداء على محولات إنارة في "الحسا" و"سواقة"

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المتورطين في سرقة والاعتداء على محولات كهربائية مخصصة لإنارة الطرق في منطقتي طريق (الحسا–الطفيلة) والطريق الصحراوي بمنطقة (سواقة).

وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات تسببت في أضرار جسيمة طالت منظومة الإنارة وأدت إلى تعطل عدد من الوحدات، مما ترتب عليه خسائر مادية في البنية التحتية والمال العام، فضلًا عما تشكله هذه الأعطال من خطورة بالغة على السلامة المرورية لمستخدمي تلك الطرق الحيوية.