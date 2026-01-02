الجمعة 2026-01-02 12:13 م

ضبط متورطين بالاعتداء على محولات إنارة في "الحسا" و"سواقة"

وزارة الأشغال العامة والإسكان
وزارة الأشغال
الجمعة، 02-01-2026 11:24 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المتورطين في سرقة والاعتداء على محولات كهربائية مخصصة لإنارة الطرق في منطقتي طريق (الحسا–الطفيلة) والطريق الصحراوي بمنطقة (سواقة).

وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات تسببت في أضرار جسيمة طالت منظومة الإنارة وأدت إلى تعطل عدد من الوحدات، مما ترتب عليه خسائر مادية في البنية التحتية والمال العام، فضلًا عما تشكله هذه الأعطال من خطورة بالغة على السلامة المرورية لمستخدمي تلك الطرق الحيوية.


وأكدت الوزارة تحويل المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم وفق أحكام المادة (26) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته، التي تفرض عقوبات بالحبس أو الغرامة على كل من يعتدي على منشآت الطريق أو تجهيزاته أو إنارته بالتخريب أو السرقة، مع إلزامه بإزالة الضرر وضمان قيمة التلفيات.

 
 


