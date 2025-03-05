ضبط محلين في إربد يبيعان القهوة خلال ساعات الصيام

وقال مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة الدكتور علي الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المحال وتحويلهما إلى الادعاء العام، مؤكدا استمرار الرقابة المكثفة من الجهات المعنية لضبط أي مخالفات مشابهة خلال الشهر الفضيل.
وأكد أن الحاكمية الإدارية ستتخذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة ورادعة بحق أي شخص لم يلتزم بحرمة الشهر الفضيل، داعيا المواطنين إلى الالتزام بحرمة الشهر واحترام خصوصيته.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي أبو غويلة وأبو الخير
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الخدمات الطبية الملكية تحتفل بتسلم مشروع القدرات التشغيلية
-
بحث زيادة عدد المشاركين ببرنامج زمالات القادة في الابتكار
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 5 يستقبل 26361 حالة
-
الإدارة المحلية: تطوير مكب الأكيدر يحافظ على المياه الجوفية ويسهم بإنتاج الطاقة
-
"النزاهة" تنظم لقاءات ومحاضرات تثقيفية عن مخاطر الفساد
-
وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع معهد باري الإيطالي