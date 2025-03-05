 
الأربعاء 2025-03-05 04:50 م
 

ضبط محلين في إربد يبيعان القهوة خلال ساعات الصيام

اربد
إربد
 
الأربعاء، 05-03-2025 04:25 م

الوكيل الإخباري-    ضبطت الأجهزة المختصة في محافظة إربد، اليوم الأربعاء، محلين تجاريين يبيعان القهوة خلال ساعات الصيام في انتهاك صريح لحرمة شهر رمضان المبارك.

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وقال مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة الدكتور علي الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المحال وتحويلهما إلى الادعاء العام، مؤكدا استمرار الرقابة المكثفة من الجهات المعنية لضبط أي مخالفات مشابهة خلال الشهر الفضيل.


وأكد أن الحاكمية الإدارية ستتخذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة ورادعة بحق أي شخص لم يلتزم بحرمة الشهر الفضيل، داعيا المواطنين إلى الالتزام بحرمة الشهر واحترام خصوصيته.

 
 
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