الثلاثاء 2026-05-05 08:37 ص

ضبط مركبة بسرعة 232 كم/س على طريق الأزرق .. والدوريات الخارجية تحذر

الثلاثاء، 05-05-2026 08:20 ص
الوكيل الإخباري-  كشف الملازم أول أنس الخالدي من إدارة الدوريات الخارجية، عبر التقرير المروري اليومي، عن أبرز الحوادث والمخالفات التي تم التعامل معها خلال الساعات الـ24 الماضية.اضافة اعلان


وقال الخالدي إن كوادر الدوريات تعاملت مع حادث تدهور وقع على طريق إربد – عمّان، بعد جسر المصطبة باتجاه إربد، وأسفر عن إصابة شخص بإصابة متوسطة، حيث تم إسعافه إلى مستشفى جرش الحكومي لتلقي العلاج.

وأضاف أنه تم ضبط مركبة تسير على طريق الأزرق بسرعة خطيرة بلغت 232 كم/س، في مخالفة جسيمة شكّلت خطراً كبيراً على مستخدمي الطريق ، فيما تم ضبط السائق والمركبة بحسب المقتضى القانوني.

وأكدت إدارة الدوريات الخارجية أن السرعة الزائدة تعد سبباً رئيسياً للحوادث المرورية القاتلة، داعية السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة واتباع قواعد السلامة العامة حفاظاً على الأرواح، وذلك وفق التقرير المروري اليومي.
 
 


