ضبط مركبة تسببت بحادث سير انتشر على مواقع التواصل - فيديو

الوكيل الإخباري- قالت ادارة السير انها ضبطت سائق مركبة تسبب بحادث صدم في محافظة اربد.

وقالت ادارة السير انها تعاملت مع الملحوظة وقامت بحجز المركبة بعد ان حاول سائقها الفرار من موقع الحادث.



وانتشر فيديو الصدم الذي تسببت به المركبة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية والذي تم تصويره بواسطة كاميرا مثبته على احدى المركبات التي كانت متوقفة على طرف الشارع حين وقوع الحادث.