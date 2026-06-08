ضبط مركبة تسير بسرعة 192 كم/ساعة على طريق الأزرق – الزرقاء

وبينت عبر التقرير المروري اليومي، الأثنين، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المركبة وسائقها.
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