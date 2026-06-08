الإثنين 2026-06-08 10:25 ص

ضبط مركبة تسير بسرعة 192 كم/ساعة على طريق الأزرق – الزرقاء

تنويه من الدوريات الخارجية لسالكي مدخل شارع الـ100 من طريق المطار
الدوريات الخارجية
 
الإثنين، 08-06-2026 10:12 ص
الوكيل الإخباري-   ضبطت إدارة الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة 192 كم/ساعة على طريق الأزرق - الزرقاء.اضافة اعلان


وبينت عبر التقرير المروري اليومي، الأثنين، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المركبة وسائقها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تنويه من الدوريات الخارجية لسالكي مدخل شارع الـ100 من طريق المطار

أخبار محلية ضبط مركبة تسير بسرعة 192 كم/ساعة على طريق الأزرق – الزرقاء

شاهد : سقوط شظية صاروخ في الأغوار الشمالية - فيديو

خاص بالوكيل شاهد : سقوط شظية صاروخية في الأغوار الشمالية - فيديو

البحر الاحمر

عربي ودولي جماعة الحوثي: حظر الملاحة في البحر الأحمر على السفن الإسرائيلية

76ع

فيديو الوكيل معك يالنشمي ...

قب

فيديو الوكيل اللهم اجعل هذا البلد امنا

علما قطر وإيران.

عربي ودولي قطر وإيران والسعودية تبحث جهود الوساطة وتخفيف التصعيد بين واشنطن وطهران

صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي

خاص بالوكيل بعد وقف الاستقدام من أوغندا.. مطالب بإلغاء رسوم تحويل الجنسية ووزارة العمل توضح

هيئة تنظيم الطيران المدني تكشف عن حالة الحركة الجوية في الأردن

أخبار محلية توضيح حول الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني والمطارات الأردنية



 
 






الأكثر مشاهدة

 