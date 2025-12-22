الإثنين 2025-12-22 08:58 ص

ضبط مركبة تسير بسرعة 198 كم/ ساعة على الطريق الصحراوي

الدوريات الخارجية
الإثنين، 22-12-2025 08:18 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرائد عامر الصمادي من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية إن دوريات الاختصاص ضبطت أمس الاحد مركبتين تسيران بسرعات تفوق السرعات المقررة المقررة بشكل كبير.اضافة اعلان


وبين أنّ أول مركبة ضبطت كانت على طريق الزرقاء الأزرق منطقة شويعر حيث كانت تسير بسرعة 180 كم/ ساعة والسرعة المقررة للطريق هي 90 كم/ ساعة.

كذلك فقد ضبطت الدوريات في منطقة ضبعة على الطريق الصحراوي مركبة تسير بسرعة 198 كم/ ساعة، بدلًا من من 90 كم/ الساعة وهي السرعة المقررة.
 
 


