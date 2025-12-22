ضبط مركبة تسير بسرعة 198 كم/ ساعة على الطريق الصحراوي

وبين أنّ أول مركبة ضبطت كانت على طريق الزرقاء الأزرق منطقة شويعر حيث كانت تسير بسرعة 180 كم/ ساعة والسرعة المقررة للطريق هي 90 كم/ ساعة.
كذلك فقد ضبطت الدوريات في منطقة ضبعة على الطريق الصحراوي مركبة تسير بسرعة 198 كم/ ساعة، بدلًا من من 90 كم/ الساعة وهي السرعة المقررة.
