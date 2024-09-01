وقال النقيب سفيان العتوم عبر أثير إذاعة "الامن العام " إنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 198 كم في الساعة، علما بأنها اعلى سرعة سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأهابت الدوريات الخارجية السائقين الابتعاد عن مثل هذه التصرفات الخاطئة والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق تحسبا من وقوع حوادث قاتلة .
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