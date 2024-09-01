الوكيل الإخباري- ضبطت إدارة الدوريات الخارجية على طريق الازرق- الزرقاء مركبة تسير بسرعة جنونية.

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وقال النقيب سفيان العتوم عبر أثير إذاعة "الامن العام " إنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 198 كم في الساعة، علما بأنها اعلى سرعة سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية.