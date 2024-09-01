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ضبط مركبة تسير بسرعة 198 كم

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 01-09-2024 08:32 ص

الوكيل الإخباري-    ضبطت إدارة الدوريات الخارجية على طريق الازرق- الزرقاء  مركبة تسير بسرعة جنونية.

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وقال النقيب سفيان العتوم  عبر أثير إذاعة "الامن العام " إنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 198 كم في الساعة، علما بأنها اعلى سرعة سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وبين أنه تم ضبط مركبة تسير  بسرعة من 100لـ 174كم على طريق الممر التنموي ، كما تم ضبط مركبة تسير بسرعة من 100 لـ 170 كم على طريق المطار.

وأهابت الدوريات الخارجية السائقين الابتعاد عن مثل هذه التصرفات الخاطئة والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق تحسبا من وقوع حوادث قاتلة .

 
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