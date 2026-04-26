ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم/س على طريق الزرقاء - الأزرق

الوكيل الإخباري- قال النقيب أحمد الشطي من الدوريات الخارجية، إن الفرق الميدانية تعاملت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع حادث تصادم وقع على أوتوستراد المفرق - الزرقاء، وأسفر عن إصابة متوسطة، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب ونقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.





وأضاف عبر التقرير المروري اليومي أن كوادر الدوريات عملت على إعادة انسيابية الحركة المرورية ورفع الأثر المروري عن موقع الحادث بسرعة وكفاءة، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.



وأشار إلى أنه تم كذلك ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كيلو متر في الساعة على طريق الزرقاء - الأزرق، إضافة إلى ضبط مركبة أخرى على الطريق ذاته كانت تسير بسرعة بلغت 175 كيلومتراً في الساعة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حفاظاً على السلامة العامة.





