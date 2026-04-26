الأحد 2026-04-26 11:18 ص

ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم/س على طريق الزرقاء - الأزرق

الأحد، 26-04-2026 08:18 ص
الوكيل الإخباري-  قال النقيب أحمد الشطي من الدوريات الخارجية، إن الفرق الميدانية تعاملت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع حادث تصادم وقع على أوتوستراد المفرق - الزرقاء، وأسفر عن إصابة متوسطة، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب ونقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.اضافة اعلان


وأضاف عبر التقرير المروري اليومي أن كوادر الدوريات عملت على إعادة انسيابية الحركة المرورية ورفع الأثر المروري عن موقع الحادث بسرعة وكفاءة، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.

وأشار إلى أنه تم كذلك ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كيلو متر في الساعة على طريق الزرقاء - الأزرق، إضافة إلى ضبط مركبة أخرى على الطريق ذاته كانت تسير بسرعة بلغت 175 كيلومتراً في الساعة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حفاظاً على السلامة العامة.
 
 


أحدث الأخبار

استقرار أسعار الذهب في الأردن .. وغرام 21 عند 95.600 دينار

اقتصاد محلي استقرار أسعار الذهب في الأردن .. وغرام 21 عند 95.600 دينار

عربي ودولي تقرير عبري: صواريخ مصرية لضبط الأمن الإقليمي بالخليج

وحيد قرن ينهي حياة رجل كرس عمره لحمايته

منوعات وحيد قرن ينهي حياة رجل كرس عمره لحمايته في جنوب إفريقيا

سلطة وادي الأردن تبرم اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل في وادي الأردن ووادي عربة

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تبرم اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل في وادي الأردن ووادي عربة

لمُستخدمي "آكس".. هذا ما تقرر بشأن ميزة "Communities"

تكنولوجيا لمُستخدمي "إكس".. هذا ما تقرر بشأن ميزة "Communities"

عربي ودولي مدير الـ FBI: منفذ إطلاق النار في عشاء المراسلين استخدم سلاح صيد

إحباط تهريب أعمال شعوذة عبر التجارة الإلكترونية في الأردن

أخبار محلية إحباط تهريب أعمال شعوذة عبر التجارة الإلكترونية في الأردن

عربي ودولي زعيم كوريا الشمالية يختبر القوة التدميرية لوحدات المشاة الخفيفة



 
 






