الخميس 2026-06-25 11:29 ص

ضبط مركبة تسير بسرعة 217 كم/ساعة

دورية أمنية تابعة لإدارة الدوريات الخارجية
دورية أمنية تابعة لإدارة الدوريات الخارجية
 
الخميس، 25-06-2026 11:21 ص
الوكيل الإخباري-   ضبطت إحدى الدوريات الخارجية العاملة ضمن اختصاصها مركبة كانت تسير بسرعة 217 كيلومترا في الساعة قبل دورية محطة شويعر الأمنية.اضافة اعلان


وقالت إدارة الدوريات الخارجية، الخميس، إن المركبة رُصدت بواسطة نظام الرقابة الآلية، بأنها كانت تسير بسرعة 217 كيلومترا في الساعة، رغم أن السرعة المقررة على الطريق تبلغ 100 كيلومتر في الساعة.

وأضافت أنه جرى تحرير مخالفة بحق السائق، وضبط رخصة قيادته، وتحذيره من خطورة القيادة بتهور وتجاوز السرعات المقررة.
 
 


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