ضبط مركبة تسير بسرعة 217 كم/ساعة

وقالت إدارة الدوريات الخارجية، الخميس، إن المركبة رُصدت بواسطة نظام الرقابة الآلية، بأنها كانت تسير بسرعة 217 كيلومترا في الساعة، رغم أن السرعة المقررة على الطريق تبلغ 100 كيلومتر في الساعة.
وأضافت أنه جرى تحرير مخالفة بحق السائق، وضبط رخصة قيادته، وتحذيره من خطورة القيادة بتهور وتجاوز السرعات المقررة.
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