ضبط مركبة تسير بسرعة 229 كم/س على طريق الأزرق – شويعر

الوكيل الإخباري- ضبطت إدارة الدوريات الخارجية مركبة كانت تسير بسرعة 229 كيلومترا في الساعة على طريق الأزرق – شويعر، ضمن الجهود الرقابية المستمرة التي تنفذها الإدارة لتعزيز السلامة المرورية والحد من المخالفات الخطرة على الطرق الخارجية.

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