ضبط مركبة تسير بسرعة 229 كم/س على طريق الأزرق – شويعر

وأكدت الإدارة أن هذه السرعة تُعد مخالفة جسيمة تُشكل خطرا بالغا على سائق المركبة ومستخدمي الطريق، مشيرة إلى استمرار حملاتها الرقابية لضبط المخالفات التي تهدد السلامة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
-
أخبار متعلقة
-
محاضرة متخصصة تناقش الذكاء الاصطناعي وأتمتة الدولة
-
حملة للمياه تضبط اعتداءات على خطوط في ناعور وبئر مخالف في جرش
-
الأعلى للسكان: الرضاعة الطبيعية تعزز صحة الأم والمولود وتخفض الفقر
-
إشارات ضوئية جديدة تربط الظهير بميدان الثورة العربية الكبرى
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات
-
الأردن يؤكد دعمه لبيان الوسطاء ويدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة
-
الحمل الكهربائي يسجل 4140 ميجاواط أمس الاثنين
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة -أسماء