الثلاثاء 2026-08-04 11:28 ص

ضبط مركبة تسير بسرعة 229 كم/س على طريق الأزرق – شويعر

الدوريات الخارجية: أربعاء بلا حوادث مرورية ونحذر من السرعات العالية
الدوريات الخارجية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 10:34 ص

الوكيل الإخباري-    ضبطت إدارة الدوريات الخارجية مركبة كانت تسير بسرعة 229 كيلومترا في الساعة على طريق الأزرق – شويعر، ضمن الجهود الرقابية المستمرة التي تنفذها الإدارة لتعزيز السلامة المرورية والحد من المخالفات الخطرة على الطرق الخارجية.

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وأكدت الإدارة أن هذه السرعة تُعد مخالفة جسيمة تُشكل خطرا بالغا على سائق المركبة ومستخدمي الطريق، مشيرة إلى استمرار حملاتها الرقابية لضبط المخالفات التي تهدد السلامة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

 
 


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