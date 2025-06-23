ضبط مستلزمات طبية تجميلية وأدوية مخالفة في عمان

11:28 م

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الوكيل الإخباري- ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، خلال جولات رقابية، كمية من المستلزمات الطبية والأدوية غير مجازة ومجهولة المصدر، من بينها مواد مزورة وأخرى مهربة، وذلك داخل أحد المكاتب التجارية في العاصمة عمان. اضافة اعلان





وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي، أن المضبوطات شملت حقنًا ومستلزمات طبية تستخدم في بعض الإجراءات التجميلية، وذلك قبل توزيعها على بعض مراكز وعيادات التجميل.



وأضاف أن الكميات المضبوطة تضمنت أيضًا حقنًا مهربة تستخدم لأغراض التنحيف، بالإضافة إلى فيتامينات ومكملات غذائية، مؤكدًا أن المؤسسة تحفظت على المضبوطات وشرعت باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.