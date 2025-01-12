ضبط مستودع للمجمدات غير مرخص في الكرك

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى، وبالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء ومديرية الأمن العام، اليوم الأحد، مستودعا للمجمدات غير حاصل على التراخيص المطلوبة.

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وأوضح رئيس القسم الصحي في البلدية، سند الحوراني، أنه جرى داخل المستودع عمليات تغليف مواد غذائية ووضع تواريخ وختمها دون وجود الموافقات المطلوبة.