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ضبط مستودع للمجمدات غير مرخص في الكرك

الكرك
الكرك
الأحد، 12-01-2025 03:30 م

الوكيل الإخباري-    ضبطت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى، وبالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء ومديرية الأمن العام، اليوم الأحد، مستودعا للمجمدات غير حاصل على التراخيص المطلوبة.

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وأوضح رئيس القسم الصحي في البلدية، سند الحوراني، أنه جرى داخل المستودع عمليات تغليف مواد غذائية ووضع تواريخ وختمها دون وجود الموافقات المطلوبة.


وقال إن القسم نفذ جولات رقابية على المحال التجارية والأسواق خلال الشهر الحالي، بلغت 30 جولة، تخللها تحرير 30 مخالفة، منها مخالفات تتعلق بالنظافة، وإعاقة حركة المرور، ورخص المهن، وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، مؤكدا اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية بشأن أية مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي.

 
gnews

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