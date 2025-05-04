ضبط مطلوب بتهمة الاعتداء على الثروة الحرجية في عجلون

وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى تسليم الشخص المطلوب إلى إدارة مكافحة المخدرات والشرطة البيئية كونه مطلوبا لهاتين الجهتين في قضايا متعددة بينها قضايا مخدرات واعتداءات متكررة على الثروة الحرجية.
وأضاف العدوان أنه تم خلال المداهمة مصادرة نحو طن من الأحطاب المعدة للبيع، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامات المتراكمة على الشخص المطلوب تصل إلى نحو 100 ألف دينار وتشمل مخالفات بيئية سابقة.
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