ضبط مطلوب بتهمة الاعتداء على الثروة الحرجية في عجلون

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر مديرية زراعة عجلون بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة أحد المطلوبين الخطرين ومكرري الاعتداء على الثروة الحرجية في المحافظة.

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وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى تسليم الشخص المطلوب إلى إدارة مكافحة المخدرات والشرطة البيئية كونه مطلوبا لهاتين الجهتين في قضايا متعددة بينها قضايا مخدرات واعتداءات متكررة على الثروة الحرجية.