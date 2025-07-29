ضبط معتد بحقه ضبوط حرجيّة تجاوزت قيمتها 50 ألف في عجلون

وقال مدير الزراعة في عجلون المهندس رامي العدوان إنه وبعد عملية رصد وتتبع من قِبل شرطة عجلون تم توقيف المطلوب أثناء تنقّله، وتبين أن لديه سجلا طويلا من الاعتداءات على الأشجار والغابات، حيث بلغ عدد الضبوطات المنسوبة إليه نحو 5 ضبوطات حرجية.
وأضاف العدوان انه تم حجز مركبة المعتدي وإيداعه للقضاء وللمحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
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