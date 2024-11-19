ضبط معسل غير صالح للاستهلاك البشري ومواد غذائية ومستهلكات طبية منتهية الصلاحية

وأوضحت الجمارك في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان الكوادر الجمركية في مديرية مكافحة التهريب كانت قد ضبطت الكميات المذكورة بعد عملية طويلة من البحث والتحري والمراقبة عملت عليها الأقسام المختلفة حتى تمكنت الكوادر من ضبط المواد والمتورطين بهذه العملية وايداعهم إلى الأجهزة المختصة تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء.
وأكدت أن الكوادر الجمركية العاملة في مختلف مراكز ومديريات الدائرة تعمل وبشكل حثيث إلى جانب أجهزة الدولة الأخرى في حماية صحة المواطن من عبث ضعاف النفوس من المهربين والباحثين عن الكسب غير المشروع عن طريق مثل هذه الأساليب المخالفة والتي تعرض حياة المواطنين للخطر فضلا عن أنها أعمال تخالف أحكام القانون.
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