ضبط معسل غير صالح للاستهلاك البشري ومواد غذائية ومستهلكات طبية منتهية الصلاحية

09:40 ص

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الوكيل الإخباري- ضبطت دائرة الجمارك كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تقدر 1000 كيلو من مادة الكاكاو وعبوات لمستحضرات طبية وأدوية تقدر بحوالي 11 ألف عبوة مخزنة بظروف سيئة جدا، وحوالي 76 ألف من الحقن الطبية البلاستيكية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى كميات كبيرة من مادة المعسل غير صالحة للاستهلاك البشري قدرت بحوالي 2000 كيلو وذلك في إقليم الوسط بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية. اضافة اعلان





وأوضحت الجمارك في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان الكوادر الجمركية في مديرية مكافحة التهريب كانت قد ضبطت الكميات المذكورة بعد عملية طويلة من البحث والتحري والمراقبة عملت عليها الأقسام المختلفة حتى تمكنت الكوادر من ضبط المواد والمتورطين بهذه العملية وايداعهم إلى الأجهزة المختصة تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء.



وأكدت أن الكوادر الجمركية العاملة في مختلف مراكز ومديريات الدائرة تعمل وبشكل حثيث إلى جانب أجهزة الدولة الأخرى في حماية صحة المواطن من عبث ضعاف النفوس من المهربين والباحثين عن الكسب غير المشروع عن طريق مثل هذه الأساليب المخالفة والتي تعرض حياة المواطنين للخطر فضلا عن أنها أعمال تخالف أحكام القانون.