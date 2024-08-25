ضبط ملثمين تهجموا على محل تجاري واعتدوا على الموظفين بعمان

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية الملثمين وأنهم تهجّموا على المحل نتيجة خلاف سابق مع أحد الموظفين كما وتم الوصول إليهم، حيث إنهم توجهوا لأحد المستشفيات لتلقي العلاج وتم التحرك للمكان وضبطهم ووضع الحراسة اللازمة عليهم وجميعهم قيد العلاج وما زال التحقيق جارياً.
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