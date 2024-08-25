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ضبط ملثمين تهجموا على محل تجاري واعتدوا على الموظفين بعمان

الامن العام
الأمن العام
الأحد، 25-08-2024 10:27 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ مساء اليوم لمديرية شرطة وسط عمان بقيام مجهولين ملثمين بالتهجم على أحد المحال التجارية ضمن اختصاص مركز أمن زهران وألحقوا أضرارا مادية في المحل التجاري واعتدوا على الموظفين ونتج عن ذلك إصابة أربعة من الموظفين وأُسعفوا للمستشفى وهم قيد العلاج فيما احتصل ستة اخرين على تقارير طبية بحالة حسنة.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية الملثمين وأنهم تهجّموا على المحل نتيجة خلاف سابق مع أحد الموظفين كما وتم الوصول إليهم، حيث إنهم توجهوا لأحد المستشفيات لتلقي العلاج وتم التحرك للمكان وضبطهم ووضع الحراسة اللازمة عليهم وجميعهم قيد العلاج وما زال التحقيق جارياً.
 
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