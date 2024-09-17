ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالكرك

وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القسم الصحي في البلدية نفذ منذ بداية شهر أيلول الحالي حوالي 78 جولة رقابية على فترتين مسائية وصباحية تخللها تحرير 50 مخالفة، مؤكدا اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية في أي مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي.
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