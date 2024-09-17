 
الثلاثاء 2024-09-17 01:41 ص
 
 

ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالكرك

ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك
ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك
الثلاثاء، 17-09-2024 12:53 ص

الوكيل الإخباري-   ضبطت بلدية الكرك الكبرى  الاثنين، كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري بسبب سوء التخزين.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القسم الصحي في البلدية نفذ منذ بداية شهر أيلول الحالي حوالي 78 جولة رقابية على فترتين مسائية وصباحية تخللها تحرير 50 مخالفة، مؤكدا اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية في أي مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي.

 
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