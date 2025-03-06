ضبط وإتلاف كمية من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك بالرصيفة

وقال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، إن هذه الكميات ضبطت أثناء قيام كوادر الرقابة العاملة من مختلف الجهات الرقابية بواجبها بالتفتيش على محال بيع هذه المنتجات وعلى المشاغل التي يتم فيها تصنيع وإنتاج هذه المواد، مشيرًا إلى تحرير محاضر الضبط الرسمية وإتلاف المواد حسب الأصول وتحويل المخالفين للجهات الرسمية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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