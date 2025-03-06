ضبط وإتلاف كمية من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك بالرصيفة

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر الدائرة الصحية وأقسام الأسواق والإغلاقات في بلدية الرصيفة وبالتعاون مع لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة وكوادر مؤسسة الغذاء والدواء والشرطة البيئية اليوم الخميس, كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري تقدر بحوالي900 كيلوغرام، إضافة لكميات متنوعة من الأسماك والمعلبات منتهية الصلاحية وحوالي 1200 لتر من العصائر غير الصالحة للاستهلاك نتيجة تصنيعها في أماكن غير مرخصة ولا تستوفي الشروط الصحية.

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