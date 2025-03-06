 
الخميس 2025-03-06 07:29 م
 

ضبط وإتلاف كمية من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك بالرصيفة

بلدية الرصيفة
بلدية الرصيفة
 
الخميس، 06-03-2025 07:10 م

الوكيل الإخباري-   ضبطت كوادر الدائرة الصحية وأقسام الأسواق والإغلاقات في بلدية الرصيفة وبالتعاون مع لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة وكوادر مؤسسة الغذاء والدواء والشرطة البيئية اليوم الخميس, كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري تقدر بحوالي900 كيلوغرام، إضافة لكميات متنوعة من الأسماك والمعلبات منتهية الصلاحية وحوالي 1200 لتر من العصائر غير الصالحة للاستهلاك نتيجة تصنيعها في أماكن غير مرخصة ولا تستوفي الشروط الصحية.

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وقال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، إن هذه الكميات ضبطت أثناء قيام كوادر الرقابة العاملة من مختلف الجهات الرقابية بواجبها بالتفتيش على محال بيع هذه المنتجات وعلى المشاغل التي يتم فيها تصنيع وإنتاج هذه المواد، مشيرًا إلى تحرير محاضر الضبط الرسمية وإتلاف المواد حسب الأصول وتحويل المخالفين للجهات الرسمية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 
 
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