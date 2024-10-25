ضبط وإتلاف 320 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة في الزرقاء

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المواد المضبوطة كانت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.
وأكد أن اللجنة لم تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم تحويل المسؤولين عن تلك المواد إلى القضاء لاتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم.
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