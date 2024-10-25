ضبط وإتلاف 320 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة في الزرقاء

الوكيل الإخباري- قال محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، إن كوادر لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة، قامت بإتلاف 320 كيلوغراما من المواد الغذائية المتنوعة، التي تم ضبطها خلال جولات التفتيش اليومية، أمس الخميس، بالتعاون مع كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء/فرع الزرقاء.

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وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المواد المضبوطة كانت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.