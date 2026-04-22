الأربعاء 2026-04-22 05:14 م

ضبط وردم بئر مخالف في الرمثا يبيع المياه

الأربعاء، 22-04-2026 03:54 م
الوكيل الإخباري-  قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كودارها في وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية والمشاغل المركزية وبالتعاون مع و وزارة الداخلية و كوادر الامن العام والدرك / شرطة الرمثا والادارة الملكية لحماية البيئة وبناء على معلومات توفرت بوجود بئر مخالف يقوم ببيع المياه ، حيث تحركت الفرق التفتيشية وتم الكشف على الموقع وتبين وجود بئر مخالف قطر. ١٤ انش عمق ٢٠٠ متر داخل غرفة حيث قامت الكوادر الفنية بردمه واعداد الضبوطات بالواقعة . اضافة اعلان


واكدت سلطة المياه على ان حملتها بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية وتفاعل الاخوة المواطنين لرصد وإزالة اية اعتداءات مستمرة بقوة وتحقق نتائج جيدة ،  داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الاسراع بالابلاغ عن اي شبهة حول ذلك .
 
 


gnews

