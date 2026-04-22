ضبط وردم بئر مخالف في الرمثا يبيع المياه

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كودارها في وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية والمشاغل المركزية وبالتعاون مع و وزارة الداخلية و كوادر الامن العام والدرك / شرطة الرمثا والادارة الملكية لحماية البيئة وبناء على معلومات توفرت بوجود بئر مخالف يقوم ببيع المياه ، حيث تحركت الفرق التفتيشية وتم الكشف على الموقع وتبين وجود بئر مخالف قطر. ١٤ انش عمق ٢٠٠ متر داخل غرفة حيث قامت الكوادر الفنية بردمه واعداد الضبوطات بالواقعة .





واكدت سلطة المياه على ان حملتها بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية وتفاعل الاخوة المواطنين لرصد وإزالة اية اعتداءات مستمرة بقوة وتحقق نتائج جيدة ، داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الاسراع بالابلاغ عن اي شبهة حول ذلك .





