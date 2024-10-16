ضبط 10 اعتداءات جديدة على خطوط مياه في القطرانة

الوكيل الاخباري- قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وبالتعاون مع إدارة المياه في محافظة الكرك/شركة مياه العقبة ومديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية ووزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة نظمت حملة أمنية يوم الثلاثاء 15 تشرين اول الجاري في منطقة القطرانة/ محافظة الكرك حيث ضبطت (10) اعتداءات على خطوط المياه لتزويد استراحات ومزارع ب بطريقة مخالفة مما يربك انتظام وصول المياه للمواطنين في مناطق محافظة الكرك ويؤثر على حصص التزويد.

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وبينت الوزارة/سلطة المياه انه بناء على استكمال الحملة التفتيشية في مختلف المناطق تم تنظيم الحملة في منطقة الظاهرية وحي الحجايا بمشاركة كوادر مركز امن القطرانة وقسم الفاقد والرقابة الداخلية / مياه الكرك حيث تم ضبط وإزالة 4 اعتداءات مسحوبة على خط قطر 2 انش قرب مركز شباب القطرانة وضبط وإزالة 2 اعتداء قطر 1 انش مسحوبة على خط 4 انش على الشارع الرئيسي لتزويد استراحتين وإزالة 5 اعتداءات قطر 1 انش في حي الحجايا إضافة الى إزالة اعتداء على خط بئر محطة ضخ الحجايا الجديدة مبينة ان هذه الاعتداءات على خطوط المياه بطريقة مخالفة تستخدم بشكل غير مشروع مما يؤثر بشكل واضح وكبير على ادوار المياه للمناطق وحصول مناطق الدور على كميات مياه كافية، حيث تم فصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال اجراءات التحقيق بالامر .



وأشادت سلطة المياه بالاسناد المتواصل من وزارة الداخلية والامن العام والمجلس القضائي والمواطنين لاستكمال تنفيذ حملاتها وتنفيذ احكام القانون ومحاسبة المعتدين مشددة على ان فرقها التفتيشية ستواصل حملاتها المكثفة والتفتيشية في معظم المناطق نتيجة انعكاس ذلك على عدم وصول المياه للمواطنين وتحقيق العدالة ومحاسبة المعتدين الذين يقومون بالاستفادة من خدمة المياه دون حق .

