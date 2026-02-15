الأحد 2026-02-15 05:40 م

ضبط 1390 كغم ألبان وأجبان مجهولة المصدر وتحمل اسم علامة تجارية وهمية

الأحد، 15-02-2026 05:10 م

الوكيل الإخباري-   ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبالتعاون مع كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة، فجر يوم الأحد، 1390 كغم من الألبان والأجبان مجهولة المصدر وتحمل اسم علامة تجارية وهمية تحت مسمى “ألبان ذهب” محملة في مركبة نقل مواد غذائية في عمّان.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن عمليات التتبع ما تزال مستمرة لمعرفة مصدر الألبان، مشيرة إلى أن كوادرها تحفظت على كامل الكمية تمهيدًا لإتلافها، ومباشرة إجراءات إحالة أصحاب العلاقة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.


وأكدت المؤسسة أن حملاتها الرقابية المكثفة مستمرة على مدار الساعة لضبط أي تجاوزات تمس سلامة الغذاء وصحة المواطنين، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، كما تدعوا المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر الخط الساخن على الرقم (0795632000)

 
 


ضبط 1390 كغم ألبان وأجبان مجهولة المصدر وتحمل اسم علامة تجارية وهمية

أخبار محلية

