ضبط 1390 كغم ألبان وأجبان مجهولة المصدر وتحمل اسم علامة تجارية وهمية

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن عمليات التتبع ما تزال مستمرة لمعرفة مصدر الألبان، مشيرة إلى أن كوادرها تحفظت على كامل الكمية تمهيدًا لإتلافها، ومباشرة إجراءات إحالة أصحاب العلاقة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وأكدت المؤسسة أن حملاتها الرقابية المكثفة مستمرة على مدار الساعة لضبط أي تجاوزات تمس سلامة الغذاء وصحة المواطنين، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، كما تدعوا المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر الخط الساخن على الرقم (0795632000)
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزير الصناعة: الأردن يتوسط المنطقة ويرتبط بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة
-
ارتفاع الدخل السياحي خلال كانون الثاني 4.1%
-
بيان شديد اللهجة صادر عن وزارة الخارجية
-
وفاة مطلوب بعد مقاومته لقوة أمنية في العاصمة
-
مستشفى الجامعة يطلق فرقا تمريضية متخصصة
-
%6.81 انخفاض عدد الوفيات عن الحوادث المرورية خلال العام الماضي
-
التعليم العالي: إيقاف مؤقت لموقع "البعثات" لتجهيز إجراءات استكمال المنح والقروض