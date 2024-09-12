ضبط 150 ألف حبّة مخدِّرة أُخفيت بثلاجة حافظة

وجرى تحديد مكان المستودع ومداهمته وبتفتيشه تم ضبط الثلاجة وعُثر بداخلها على 150 ألف حبّة من حبوب الكبتاجون المخدرة وما زال التحقيق جارياً في القضية .
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