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ضبط 150 ألف حبّة مخدِّرة أُخفيت بثلاجة حافظة

ثلاجة
ثلاجة
الخميس، 12-09-2024 06:11 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام أحد الأشخاص بإخفاء كمّية من المواد المخدرة داخل ثلاجة حفظ الطعام المُستخدمة لسيارات الشحن، وأنه يخفي الثلاجة داخل أحد المستودعات في العاصمة عمّان ، تمهيداً لتهريب الكمّية بواسطة إحدى مركبات الشحن . اضافة اعلان


وجرى تحديد مكان المستودع ومداهمته وبتفتيشه تم ضبط الثلاجة وعُثر بداخلها على 150 ألف حبّة من حبوب الكبتاجون المخدرة وما زال التحقيق جارياً في القضية .
 
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