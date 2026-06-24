ضبط 25 شخصاً بعد مشاجرة بين مشجعين أردنيين وجزائريين في قطر

وقالت وزارة الداخلية القطرية إنها ألقت القبض على 25 شخصاً من جنسيات عربية ( دون أن تحدد جنسياتهم) عقب مشاجرة وقعت في أحد مطاعم منطقة الدفنة.
وأوضحت الوزارة أنه، وبعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أحد المطاعم بمنطقة الدفنة، وما رافقها من تصرفات مخالفة للقانون شكّلت تعدياً على سلامة الأفراد والممتلكات وإخلالاً بالأمن والنظام العام، جرى القبض على 25 شخصاً.
وأشارت إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القضائية في هذا الخصوص.
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