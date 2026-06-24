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ضبط 25 شخصاً بعد مشاجرة بين مشجعين أردنيين وجزائريين في قطر

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 24-06-2026 02:44 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت السلطات القطرية ضبط 25 شخصاً إثر مشاجرة بين مشجعين أردنيين وجزائريين وقعت عقب اللقاء الذي جمع منتخبي البلدين في منطقة الدفنة على كورنيش الدوحة.اضافة اعلان


وقالت وزارة الداخلية القطرية إنها ألقت القبض على 25 شخصاً من جنسيات عربية ( دون أن تحدد جنسياتهم) عقب مشاجرة وقعت في أحد مطاعم منطقة الدفنة.

وأوضحت الوزارة أنه، وبعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أحد المطاعم بمنطقة الدفنة، وما رافقها من تصرفات مخالفة للقانون شكّلت تعدياً على سلامة الأفراد والممتلكات وإخلالاً بالأمن والنظام العام، جرى القبض على 25 شخصاً.

وأشارت إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القضائية في هذا الخصوص.
 
 


gnews

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