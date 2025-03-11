ضبط 335 متسول في حملات مكثفة خلال رمضان

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الوكيل الإخباري- في إطار جهودها لمكافحة ظاهرة التسول، كثفت وزارة التنمية الاجتماعية حملاتها التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك. حيث أسفرت الحملات عن ضبط 335 متسولًا في مختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان





وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الوزارة للحد من التسول وضمان تقديم المساعدة للأفراد في حالاتهم الاجتماعية الصعبة من خلال القنوات الرسمية.



