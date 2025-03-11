ضبط 335 متسول في حملات مكثفة خلال رمضان

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الوزارة للحد من التسول وضمان تقديم المساعدة للأفراد في حالاتهم الاجتماعية الصعبة من خلال القنوات الرسمية.
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