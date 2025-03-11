 
الثلاثاء 2025-03-11 10:14 ص
 

ضبط 335 متسول في حملات مكثفة خلال رمضان

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 11-03-2025 09:55 ص
الوكيل الإخباري-   في إطار جهودها لمكافحة ظاهرة التسول، كثفت وزارة التنمية الاجتماعية حملاتها التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك. حيث أسفرت الحملات عن ضبط 335 متسولًا في مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان


وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الوزارة للحد من التسول وضمان تقديم المساعدة للأفراد في حالاتهم الاجتماعية الصعبة من خلال القنوات الرسمية.
 
 
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