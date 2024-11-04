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ضبط 4 مركبات شحن بعد عبث سائقيها بلوحات الأرقام

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 04-11-2024 08:23 ص
الوكيل الإخباري-  أفاد النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية بضبط 4 مركبات على الطريق الصحراوي بعد عبث سائقيها بأرقام لوحات الأرقام الخاصة بالمركبات بقصد التحايل .اضافة اعلان


وأضاف الحمود خلال التقرير المروري لإدارة السير بأن هذه المخالفة خطرة جداً ومؤثرة على السلامة المرورية ، إذ تؤدي لالتباس في قراءة لوحات الأرقام بقصد التحايل والتضليل .

وبين بأن كوادر الدوريات الخارجية في منطقة الحسا قامت بضبط سائقي المركبات الأربعة ومخالفتهم وتسليمهم للمركز الأمني لاستكمال المقتضى القانوني .
 
gnews

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