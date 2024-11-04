ضبط 4 مركبات شحن بعد عبث سائقيها بلوحات الأرقام

وأضاف الحمود خلال التقرير المروري لإدارة السير بأن هذه المخالفة خطرة جداً ومؤثرة على السلامة المرورية ، إذ تؤدي لالتباس في قراءة لوحات الأرقام بقصد التحايل والتضليل .
وبين بأن كوادر الدوريات الخارجية في منطقة الحسا قامت بضبط سائقي المركبات الأربعة ومخالفتهم وتسليمهم للمركز الأمني لاستكمال المقتضى القانوني .
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