ضبط 4 مركبات شحن بعد عبث سائقيها بلوحات الأرقام

08:23 ص

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الوكيل الإخباري- أفاد النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية بضبط 4 مركبات على الطريق الصحراوي بعد عبث سائقيها بأرقام لوحات الأرقام الخاصة بالمركبات بقصد التحايل . اضافة اعلان





وأضاف الحمود خلال التقرير المروري لإدارة السير بأن هذه المخالفة خطرة جداً ومؤثرة على السلامة المرورية ، إذ تؤدي لالتباس في قراءة لوحات الأرقام بقصد التحايل والتضليل .



وبين بأن كوادر الدوريات الخارجية في منطقة الحسا قامت بضبط سائقي المركبات الأربعة ومخالفتهم وتسليمهم للمركز الأمني لاستكمال المقتضى القانوني .