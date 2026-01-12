الإثنين 2026-01-12 11:09 ص

ضبط 8 أطنان من الأحطاب المقطوعة بطريقة مخالفة في جرش

الإثنين، 12-01-2026 09:40 ص
الوكيل الإخباري-  ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة جرش، بالتعاون مع كوادر مديرية زراعة جرش، 3 مركبات كانت تحاول إخفاء أحطاب قطعت بطريقة مخالفة.


وأوضح مصدر أمني، أنه وبعد التحقيقات تبين أن الأشخاص الذين كانوا يخفون 6 أطنان من الأحطاب في أحد المنازل و2 طن من الأحطاب في 3 مركبات، مؤكدا أنه تم ضبط الـ8 أطنان.

وأضاف المصدر أنه جرى ضبط الآليات والأشخاص المتهمين، وتحويلهم إلى المركز الأمني المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالتهم إلى المدعي العام.
 
 


