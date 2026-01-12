ضبط 8 أطنان من الأحطاب المقطوعة بطريقة مخالفة في جرش

وأوضح مصدر أمني، أنه وبعد التحقيقات تبين أن الأشخاص الذين كانوا يخفون 6 أطنان من الأحطاب في أحد المنازل و2 طن من الأحطاب في 3 مركبات، مؤكدا أنه تم ضبط الـ8 أطنان.
وأضاف المصدر أنه جرى ضبط الآليات والأشخاص المتهمين، وتحويلهم إلى المركز الأمني المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالتهم إلى المدعي العام.
