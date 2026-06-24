ضبط 9 تجار ومروجي مواد مخدرة أحدهم زرع 2300 شتلة ماريجوانا في عمّان

وفي أولى القضايا أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ معلومات وردت للعاملين في الإدارة عن نية أحد الأشخاص تهريب كمّية كبيرة من مادة الكوكايين المخدرة إلى المملكة، حيث شكل فريق تحقيق خاص بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية لمتابعة تلك المعلومات وتمكن بعد أسابيع من التحقيق والمتابعة من تحديد هوية الشخص وهو من جنسية عربية وموعد قدومه عبر مطار الملكة علياء الدولي، حيث تم فور وصوله ضبطه وبتفتيش أمتعته عُثر على عبوات لمنتجات مختلفة تبيّن احتواؤها على ٦ لترات من مادة الكوكايين السائلة.
وفي مركز حدود جابر وبعد متابعة معلومات حول قيام أشخاص داخل المملكة بالاتفاق مع تجّار ومهربين للمخدرات لتهريب كمّية من الحبوب المخدرة عبر المعبر الحدودي جرى تحديد مركبة الشحن التي تحوي المواد المخدرة وضبطها وسائقها فور وصولها بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية، وبتفتيش المركبة عُثر داخل إطار احتياطي على ١٥٠ ألف حبّة مخدرة، ومن خلال التحقيقات جرى تحديد هوية ٣ أشخاص من مستقبلي المواد المخدرة داخل المملكة وأماكن وجودهم وأُلقي القبض عليهم جميعاً.
وفي محافظة المفرق وبعد جمع المعلومات ومتابعة ومراقبة شخص مطلوب ومصنف بالخطير والمسلح وبحقّه طلبات لتعامله مع شبكات تهريب إقليمية، جرى تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته كمّية من الحبوب المخدرة.
فيما دوهم وسط العاصمة شخص استخدم منزله لزراعة أشتال الماريجوانا المخدرة، حيث أُلقي القبض عليه وعُثر داخل المنزل على ٢٣٠٠ شتلة زُرعت داخل قواوير.
وفي آخر القضايا أُلقي القبض في محافظة البلقاء على تاجرَين اثنين للمخدرات ومن المتورطين في توزيع المواد المخدرة على المروجين وضُبط بحوزتهما ٩٠٠٠ آلاف حبّة مخدرة.
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