ضبط 916 متسولا خلال شهر أيار الماضي

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الوكيل الإخباري- ‏ ‏‏أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير إنجازاتها لشهر أيار الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها. اضافة اعلان





‏‏وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والإعلام، اليوم الأربعاء، أنّها استقبلت 10797 دراسة لغايات إصدار بطاقات التامين الصحي و 135 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 142 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، بالإضافة إلى 960 معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.



‏‏ووفق التقرير، فقد تم إلحاق 39 طفلاً في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 30 طفلاً من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 3 أطفال، كما تم ترخيص 10 حضانات.



‏وبين التقرير أن عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 232 حدثاً، استفاد منهم 87 حدثا من برامج التأهيل المهني، أما فيما يتعلق بعدد الأطفال الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة ‏من العاملين في ظروف مخالفة للتشريعات فقد بلغ عددهم 61 طفلا، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية مراكز الإصلاح والتأهيل 874 نزيل ونزيلة.



‏وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6095 جمعية، حيث جرى تسجيل 22 جمعية جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 85 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 21 جمعية، وعدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها 8 هيئات، وعدد الهيئات المؤقتة القائمة 16 هيئة مؤقتة، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 11 لجنة، وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها 5 جمعيات.



‏‏وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة العادية والفورية 870 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 47997 أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 138 أسرة فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 94 %.



‏‏وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 519 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 916 متسولا ومتسولة.