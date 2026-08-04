ضحية لمادة "الكريستال" المخدر يروي كيف اعتدى على والده السبعيني

وقال الضحية إنه كان يملك محلا تجاريا وكانت أموره تسير بشكل طبيعي، قبل أن يعرض عليه أحد الأشخاص العاملين لديه تجربة سيجارة بحجة أنها ستخرجه من حالة الضيق والتوتر.
وأوضح أن المادة دفعته إلى الدخول في حالة من الهلاوس الشديدة، حيث أصبح يسمع أصواتا ويرى أشياء غير موجودة، ويتوهم أن من حوله يريدون الاعتداء عليه أو قتله.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماع يبحث خطة لمعالجة إشغالات الطرق والأرصفة في لواء الرصيفة
-
اختتام مهرجان عمّان السينمائي الدولي
-
الأمانة تباشر أعمال قشط و تعبيد في شارع عرار اليوم
-
نقابة الصحفيين تثمن استجابة مجلس النواب والحكومة لمطالب النقابة حول "الملكية العقارية"
-
الأمانة تكشف أسباب الأزمات المرورية في عمّان
-
"الاقتصادي والاجتماعي" يؤكد أهمية مبادرة "القرى الإنتاجية الذكية مناخيا"
-
الأمير علي: الفيفا يرفض مساعدة الأردن ونرفض الرضوخ لموقف يرتقي لمستوى الابتزاز
-
455 منحة دراسية من خلال تعاون بين كلية التدريب المهني المتقدم بالأردن ومؤسسة عبدالله الغرير