ضحية لمادة "الكريستال" المخدر يروي كيف اعتدى على والده السبعيني

الوكيل الإخباري- روى أحد ضحايا مادة "الكريستال" المخدرة تفاصيل صادمة عن تجربته مع الإدمان، مؤكدا أن هذه المادة حولت حياته إلى جحيم وقادته إلى الاعتداء على والده البالغ من العمر 75 عاما تحت تأثير الهلاوس والأوهام، وذلك ضمن مادة توعوية نشرتها مديرية الأمن العام للتحذير من مخاطر المخدرات.

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وقال الضحية إنه كان يملك محلا تجاريا وكانت أموره تسير بشكل طبيعي، قبل أن يعرض عليه أحد الأشخاص العاملين لديه تجربة سيجارة بحجة أنها ستخرجه من حالة الضيق والتوتر.

وأضاف أنه بعد ذلك طلب مادة أقوى، فكانت البداية مع "الكريستال"، مشيرا إلى أنه شعر وكأن "تيارا كهربائيا" اجتاح جسده منذ اللحظة الأولى، قبل أن يتطور الأمر إلى تعاطيها عن طريق الإبرة بعد إذابتها في الماء.



وأوضح أن المادة دفعته إلى الدخول في حالة من الهلاوس الشديدة، حيث أصبح يسمع أصواتا ويرى أشياء غير موجودة، ويتوهم أن من حوله يريدون الاعتداء عليه أو قتله.