ضريبة الدخل: تطوير الخدمات الضريبية إلكترونيا في الزرقاء لتعزيز سرعة الإنجاز

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الوكيل الإخباري- تواصل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات/ فرع الزرقاء تطوير منظومة خدماتها المقدمة للمواطنين والمكلفين، عبر تعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية، ورفع كفاءة الأداء، وتوفير بيئة عمل أكثر سرعة وشفافية وانسيابية. اضافة اعلان





وقال مدير ضريبة الدخل والمبيعات/ فرع الزرقاء نواف الفايز، إن تقديم الإقرارات الضريبية عبر البرنامج الإلكتروني الذي اعتمدته إدارة ضريبة الدخل والمبيعات في العاصمة عمان، يمثل خطوة متقدمة في مسيرة تحديث العمل الضريبي، ويجسد حرص الدائرة على مواكبة التطورات التقنية وتقديم خدمات عصرية تلبي احتياجات المواطنين والمؤسسات.



وأضاف أن النظام الإلكتروني المعد مسبقاً يتيح للمكلفين تقديم إقراراتهم الضريبية بطريقة سهلة وآمنة، دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية، الأمر الذي يختصر الوقت والجهد، ويمنح المواطنين مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم من أي مكان، بما ينسجم مع التوجه الحكومي نحو تعزيز الخدمات الإلكترونية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.



وأشار الفايز إلى أن فرع ضريبة الدخل والمبيعات في الزرقاء، يعمل وفق نهج مؤسسي قائم على التعاون والتواصل المباشر مع المراجعين، مبيناً أن جميع الموظفين، بدءاً من مدير الفرع وحتى مختلف الأقسام والوحدات، يسخرون خبراتهم وإمكاناتهم لخدمة المواطنين، وتقديم الإرشاد اللازم لهم، والإجابة عن استفساراتهم بكل وضوح وشفافية.



وأوضح أن أي معاملة أو إقرار ضريبي أو تعديل يحتاجه المواطن تتم متابعته من المختصين في الفرع، حيث يتم توجيه المراجعين إلى الأقسام والمدققين المعنيين، بما يضمن إنجاز معاملاتهم بسهولة، ومعالجة أي ملاحظات أو استفسارات ضمن إطار من المسؤولية والحرص على تقديم أفضل خدمة ممكنة.



وبيّن أن الكادر الوظيفي في الفرع يقدم الدعم والمشورة للمواطنين سواء من خلال الحضور الشخصي أو عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة، مؤكداً أن سياسة العمل تقوم على فتح قنوات التواصل مع المراجعين والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، باعتبار المواطن شريكاً أساسياً في نجاح العملية الضريبية.



ولفت الفايز إلى أن الموظفين يبقون على رأس عملهم حتى الساعة الثالثة عصراً، فيما يستمر العمل الإضافي حتى الساعة الرابعة والنصف بعد العصر، بهدف تسريع إنجاز المعاملات، وتدقيق الإقرارات والوثائق، وتخفيف وقت انتظار المراجعين، بما يحقق أعلى درجات الانسيابية في تقديم الخدمة.





