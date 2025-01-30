ضريبة الدخل والمبيعات تحصل على شهادة "الآيزو 22301"

الوكيل الإخباري- حصلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على شهادة (ISO 22301:2019) المتعلقة بنظام إدارة استمرارية الأعمال.

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ويسمح هذا المعيار الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال (آيزو 22301) بترتيب الأولويات وفهم التهديدات التي تواجه المؤسسات، ويحدد المتطلبات اللازمة لتقليل احتمالية التعرض لحوادث والحد من آثارها السلبية، كما يشرح طريقة التعافي من مضاعفاتها.