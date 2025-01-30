ضريبة الدخل والمبيعات تحصل على شهادة "الآيزو 22301"

ويسمح هذا المعيار الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال (آيزو 22301) بترتيب الأولويات وفهم التهديدات التي تواجه المؤسسات، ويحدد المتطلبات اللازمة لتقليل احتمالية التعرض لحوادث والحد من آثارها السلبية، كما يشرح طريقة التعافي من مضاعفاتها.
ويغطي المعيار الجوانب المتعلقة باستمرارية العمل، بدءًا من التخطيط والتحليل والتقييم وصولاً إلى تنفيذ واختبار الإجراءات المطلوبة، بهدف تحسين قدرة الدائرة على التعافي من الحوادث والاستجابة لها بشكل فعال ومنظم.
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