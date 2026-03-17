"ضريبة الدخل" و"المستشفيات الخاصة" تطلقان الربط الإلكتروني

الوكيل الإخباري- أطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجمعية المستشفيات الخاصة، المنصة المعدة لغايات الربط الإلكتروني في الدائرة المتخصص للربط الآلي مع المستشفيات الخاصة.

وقالت الجمعية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الإطلاق جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التي عُقدت في جمعية المستشفيات الخاصة وفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بحضور مجلس إدارة الجمعية ومدير عام الضريبة، وكذلك اللقاءات المتعددة التي عقدتها اللجنة الفنية المشتركة والمكونة من ممثلي الدائرة والجمعية وعدد من المستشفيات الخاصة.



وعقد لقاء جمع أمس الاثنين، رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، وشهد اللقاء الإعلان عن انتهاء عمليات ربط المستشفى التخصصي مع دائرة ضريبة الدخل كأول مستشفى في القطاع الخاص بهذا النظام الجديد، ضمن خطة الدائرة لربط جميع المستشفيات والمراكز الطبية تباعاً خلال المرحلة المقبلة.



وأكد الحموري أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الجمعية ودائرة ضريبة الدخل في تعزيز الشفافية والمصداقية وتكرس العدالة الضريبية بشكل يضمن سلاسة إجراءات الإقرارات الضريبية للمستشفيات، مشيرا إلى أن نظام الربط الآلي سوف يقلل الأعباء التي كانت تتحملها كوادر المستشفيات الخاصة في تزويد الدائرة بالبيانات الضريبية الشهرية، وثمن الحموري جهود اللجان المشتركة التي عملت على إتمام هذا النظام.



وأشار الحموري إلى الأهمية الاستراتيجية للنظام في وضع حد للتقديرات الجزافية التي كانت تشكل عبئاً على القطاع، موضحاً أن عملية الربط الإلكتروني ستوفر جميع المعلومات الضريبية اللازمة بشكل منظم وفوري، مما سيسهم في تسهيل وتسريع إجراءات حصول المستشفيات على براءة الذمة من الدائرة والتي أصبحت ضرورة لإتمام الكثير من الإجراءات التي تحتاجها المستشفيات بشكل يومي.



من جانبه، أكد الدكتور أبو علي أن هذا النظام سيقضي على حالة الاجتهاد والاختلاف في التقديرات بين مدققي الدائرة والدوائر المالية في المستشفيات ويوفر آلية سهلة ودقيقة لتبادل المعلومات الضريبية مع المستشفيات والأطباء، ويحد من الاجتهاد والاختلاف بين مدققي الدائرة والدوائر المالية في المستشفيات وكذلك مع الأطباء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويحقق الاستقرار المنشود للقطاع الصحي، وعبر عن تقديره لجهود جمعية المستشفيات الخاصة ممثلة برئيسها الدكتور فوزي الحموري ومجلس ادارتها على إنجاح هذا المشروع.