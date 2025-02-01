ضمان القروض تطلق مع GIZ منصة "الربط الإلكتروني الخاصة بالجهات المشاركة"

الوكيل الإخباري- أطلقت الشركة الأردنية لضمان القروض وبحضور عدد من ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ "منصة الربط الإلكتروني مع الجهات المشاركة ببرامج الضمان " ضمن المرحلة الرابعة من مشروع التحول الرقمي الذي تبنته الشركة عام 2021.



وتم إنشاء منصتي ضمان القروض وضمان ائتمان الصادرات لتمكين الجهات الممولة المشاركة ببرامج ضمان القروض من التعامل الرقمي مع الشركة من خلال ما توفره المنصة من مرونة في انشاء وتمرير المعاملات وكذلك تمكين المصدرين من الاستفادة من الخدمات المقدمة بشكل أسهل واسرع وبما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في المملكة.



واكد المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي، أهمية هذه الشراكة مع GIZ لتقديمهم الدعم والتمويل لإنشاء هذه المنصات والشركات الوطنية المحلية الاخرى التي قامت ببناء المنصات وتشغيلها.

اضافة اعلان