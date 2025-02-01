ضمان القروض تطلق مع GIZ منصة "الربط الإلكتروني الخاصة بالجهات المشاركة"

وتم إنشاء منصتي ضمان القروض وضمان ائتمان الصادرات لتمكين الجهات الممولة المشاركة ببرامج ضمان القروض من التعامل الرقمي مع الشركة من خلال ما توفره المنصة من مرونة في انشاء وتمرير المعاملات وكذلك تمكين المصدرين من الاستفادة من الخدمات المقدمة بشكل أسهل واسرع وبما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في المملكة.
واكد المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي، أهمية هذه الشراكة مع GIZ لتقديمهم الدعم والتمويل لإنشاء هذه المنصات والشركات الوطنية المحلية الاخرى التي قامت ببناء المنصات وتشغيلها.
وأوضح أن مشروع التحول الرقمي يشكل نقلة نوعية في إدارة الأعمال في الشركة ويتيح المجال أمام الشركة والجهات المشاركة ببرامج الضمان من التفاعل الرقمي بصورة اكبر استجابةً لرؤية التحديث الاقتصادي في المملكة والاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي تبناها البنك المركزي وعلى نحوٍ شاملٍ ومستدام، حيث يعتبر إطلاق المنصات ثمرة جهود جميع الأطراف التي ساهمت في إنجازه الى ان وصلنا اليوم الى الإطلاق الرسمي".
مدير مشروع الاشتمال المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن" I-FIN"، أولريخ هانس، اكد أهمية هذا الإنجاز الهام الذي يعزز الكفاءة والشفافية في قطاع ضمان القروض في الأردن، مشيرا إلى أهمية التحول الرقمي كونه عنصرًا أساسيًا في تسهيل الوصول إلى التمويل، ودعم المصدّرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني ويساهم في تعزيز رؤية التحديث الاقتصادية. ومواصلة التعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض لتحقيق المزيد من النجاحات.
وستستمر الشركة في تعزيز جهودها بطريقة تستثمر التكنولوجيا الرقمية في تطوير برامجها وتوسيع خدماتها وحجم أعمالها من خلال تحسين إجراءات العمل ومنظومة الربط الإلكتروني مع شركائها الرئيسيين وتحسين المنصات وتقييم الأثر الفعلي لاستخدامها وصولاً للأهداف الاستراتيجية لمشروع التحول الرقمي.
وتتطلع الشركة لمزيد من التعاون الاستراتيجي مع الوكالة الألمانية لنقل وتطبيق افضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال ضمان القروض وضمان ائتمان الصادرات وتوفير بيئة ملائمة للنهوض بالتقنيات المالية والحلول الرقمية وابتكارها.
بترا
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