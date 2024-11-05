طائرات "راين إير" تحلق في سماء عمّان اعتبارا من الشهر المقبل

ووفق تقرير الربع الثالث من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، فإن رحلات طيران "راين إير" إلى عمّان ستكون للموسم الشتوي الحالي 2024/2025، وتحديدا بداية شهر كانون الأول 2024، من 6 وجهات مختلفة.
كما عاد تشغيل الخط الجوي من مدينة باريس إلى عمّان منذ بداية شهر أيلول 2024، بالنسبة لرحلات شركة "ترانسافيا فرنسا" (Transavia).
وتتجه هيئة تنشيط السياحة إلى توقيع مذكرة تفاهم (MOU) مع شركة الطيران الإثيوبية التي تشغل رحلات منتظمة من مدينة أديس أبابا الإثيوبية إلى مدينة عمّان بواقع 7 رحلات أسبوعية، بحيث تتضمن مذكرة التفاهم استضافة رحلات تعريفية للأردن من إثيوبيا وكينيا ورواندا والبرازيل، بالإضافة إلى حملات تسويقية مشتركة.
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