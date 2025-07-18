طائرة إسناد تدخل خط النار .. عمليات تبريد حريق جرش مستمرة

07:10 م

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الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة المهندس خالد المناصير، إن عمليات السيطرة على الحريق الذي اندلع يوم أمس في أحراش جرش ما تزال مستمرة، مؤكداً أن الأوضاع تحت السيطرة، وأن فرق الدفاع المدني ووزارة الزراعة ما تزال منتشرة في الموقع وتواصل أعمال الإطفاء والتبريد لضمان عدم تجدده. اضافة اعلان





وأوضح المناصير، اليوم الجمعة، من موقع الحريق أن الرياح النشطة أسهمت في إعادة اشتعال بعض البؤر الساخنة تحت الأشجار المحروقة، مشيراً إلى أن "وجود جمر تحت الأشجار ومع نشاط الرياح يؤدي أحياناً إلى اشتعال جزئي لبعض الأشجار، لكن الأمور محاصرة وتحت السيطرة".



وأضاف: "كوادرنا من الدفاع المدني والحراج والجيش العربي تعمل بكفاءة عالية، وننسق على مدار الساعة بين مختلف الجهات للتعامل مع أي مستجدات"، مبيناً أن فرق الإطفاء تواصل تنفيذ عمليات التبريد في كافة المواقع التي تعرضت للنيران.



ولفت المناصير إلى أن مديرية الحراج طلبت من الدفاع المدني تعزيز الجهود بطائرة إسناد جوي للمساعدة في التعامل مع المناطق الوعرة التي يصعب الوصول إليها بواسطة الكوادر الميدانية، مؤكداً أن "هذه الطائرة في حال دخولها للعمل ستساعد في الإسراع بإنهاء الحريق بشكل كامل، وبأقل وقت وجهد ممكن".



وأكد المناصير، أن "جميع المؤشرات مطمئنة حتى اللحظة، والتنسيق عالي المستوى بين جميع الجهات المعنية، بما فيها القوات المسلحة وسلاح الجو الملكي، لضمان إنهاء الحدث دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار أكبر في الغطاء الحرجي".



وختم المناصير تصريحه بالقول: "نحن متواجدون ميدانياً، ونعمل على مدار الساعة، وأطمئن المواطنين أن الأمور تسير نحو الحسم الكامل للحريق، وسنواصل عمليات التبريد حتى نتأكد تماماً من عدم وجود أي مصدر محتمل لاشتعال جديد".



يذكر، أن الحريق اندلع في مناطق حرجية كثيفة أمس في محافظة جرش، وتسبب في احتراق عشرات الدونمات من الأشجار الحرجية، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في أسبابه.