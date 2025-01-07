طائرة الملكية الاردنية تحط في مطار دمشق - صور

الوكيل الإخباري- حطت طائرة الملكية الاردنية في مطار دمشق الدولي وعلى متنها وفد من هيئة الطيران المدني .



ووفق وكالة الانباء الاردنية بترا ان ذلك لتقييم الحالة الفنية واللوجستية لمطار دمش الدولي بهدف استئناف الطيران الاردني إلى دمشق .

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