طائرة الملكية الاردنية تحط في مطار دمشق - صور

ووفق وكالة الانباء الاردنية بترا ان ذلك لتقييم الحالة الفنية واللوجستية لمطار دمش الدولي بهدف استئناف الطيران الاردني إلى دمشق .
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