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طائرة الملكية الاردنية تحط في مطار دمشق - صور

طائرة الملكية الاردنية تحط في مطار دمشق
طائرة الملكية الاردنية تحط في مطار دمشق -
الثلاثاء، 07-01-2025 01:50 م

الوكيل الإخباري-   حطت طائرة الملكية الاردنية في مطار دمشق الدولي وعلى متنها وفد من هيئة الطيران المدني .

ووفق وكالة الانباء الاردنية بترا ان ذلك لتقييم الحالة الفنية واللوجستية لمطار دمش الدولي بهدف استئناف الطيران الاردني إلى دمشق . 

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