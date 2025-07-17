طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي تشاركان في إخماد حريق بمحافظة جرش

وتساهم الطائرتان بالتعاون مع مجموعات الدفاع المدني في محافظة جرش وباقي الكوادر في المؤسسات والأجهزة المعنية بإخماد الحريق للحيلولة دون انتشاره إلى باقي المناطق، نظراً لصعوبة تضاريس المنطقة والتي حالت دون وصول آليات الدفاع المدني المجنزرة والمدولبة إلى موقع الحريق.
وتؤكد القوات المسلحة، استعدادها الدائم لتسخير إمكاناتها وقدراتها دعماً للجهود الوطنية في مواجهة الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة، وبما ينسجم مع رسالتها في دعم واسناد مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز منظومة الأمن الوطني.
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