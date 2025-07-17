طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي تشاركان في إخماد حريق بمحافظة جرش

الوكيل الإخباري- تشارك طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي من نوع بلاك هوك، مساء اليوم الخميس في اخماد نيران الحرائق المشتعلة في منطقة ساكب وديان الشام بمحافظة جرش، والذي أتى على مساحات واسعة من الأراضي الحرجية.

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وتساهم الطائرتان بالتعاون مع مجموعات الدفاع المدني في محافظة جرش وباقي الكوادر في المؤسسات والأجهزة المعنية بإخماد الحريق للحيلولة دون انتشاره إلى باقي المناطق، نظراً لصعوبة تضاريس المنطقة والتي حالت دون وصول آليات الدفاع المدني المجنزرة والمدولبة إلى موقع الحريق.