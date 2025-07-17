الخميس 2025-07-17 07:58 م
 

طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي تشاركان في إخماد حريق بمحافظة جرش

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جانب من عمليات الإخماد
 
الخميس، 17-07-2025 06:44 م

الوكيل الإخباري- تشارك طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي من نوع بلاك هوك، مساء اليوم الخميس في اخماد نيران الحرائق المشتعلة في منطقة ساكب وديان الشام بمحافظة جرش، والذي أتى على مساحات واسعة من الأراضي الحرجية.

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وتساهم الطائرتان بالتعاون مع مجموعات الدفاع المدني في محافظة جرش وباقي الكوادر في المؤسسات والأجهزة المعنية بإخماد الحريق للحيلولة دون انتشاره إلى باقي المناطق، نظراً لصعوبة تضاريس المنطقة والتي حالت دون وصول آليات الدفاع المدني المجنزرة والمدولبة إلى موقع الحريق.


وتؤكد القوات المسلحة، استعدادها الدائم لتسخير إمكاناتها وقدراتها دعماً للجهود الوطنية في مواجهة الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة، وبما ينسجم مع رسالتها في دعم  واسناد مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز منظومة الأمن الوطني.

 
 
gnews

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