طابع بريدي تذكاري بعنوان "الذكرى المئوية للاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع"

الوكيل الإخباري- - أصدرت شركة البريد الأردني طابعا بريديا تذكاريا خاصا، احتفاء بمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية في معرض دبي العالمي لهواة الطوابع 2026، تحت عنوان "الذكرى المئوية للاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع".

وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الثلاثاء، سيتم طرح الإصدار خلال فعاليات المعرض، في إطار حرص البريد الأردني على توثيق المشاركات الوطنية في المحافل الدولية وتعزيز الإرث الثقافي والبريدي للمملكة.

ويتكون الإصدار من طابع واحد وقيمته دينار ونصف، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع الطابع الملصق على الغلاف بقيمة دينارين، إضافة الى بوست كارد قيمته دينار ونصف.