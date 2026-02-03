طابع بريدي تذكاري بعنوان "الذكرى المئوية للاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع"

الثلاثاء 2026-02-03 08:40 م

الثلاثاء، 03-02-2026 08:16 م

الوكيل الإخباري-   - أصدرت شركة البريد الأردني طابعا بريديا تذكاريا خاصا، احتفاء بمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية في معرض دبي العالمي لهواة الطوابع 2026، تحت عنوان "الذكرى المئوية للاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع".

وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الثلاثاء، سيتم طرح الإصدار خلال فعاليات المعرض، في إطار حرص البريد الأردني على توثيق المشاركات الوطنية في المحافل الدولية وتعزيز الإرث الثقافي والبريدي للمملكة.
ويتكون الإصدار من طابع واحد وقيمته دينار ونصف، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع الطابع الملصق على الغلاف بقيمة دينارين، إضافة الى بوست كارد قيمته دينار ونصف.


ويأتي هذا الإصدار التذكاري احتفاء بمرور مئة عام على تأسيس الاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع، وتجسيدا للدور الثقافي والتوثيقي للطوابع البريدية في تخليد المناسبات العالمية ذات الأهمية التاريخية، إلى جانب تعزيز حضور الأردن ومشاركته الفاعلة في المحافل الدولية المتخصصة بهواية جمع الطوابع.
وبإمكان الراغبين بالحصول على هذا الإصدار مراجعة مديرية المتحف والطوابع البريدية في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل .

 
 


