"طاقة الأعيان" تقر مشروع قانون الغاز لسنة 2025

جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الغاز لتعزيز أمن التزود بالغاز في المملكة، ولتنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين، ولإيجاد بيئة استثمارية جاذبة في القطاع، وللتشجيع على الاستثمار في البنية التحتية في القطاع والترويج له محليًا ودوليًا.
كما جاء لتحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها في رسم السياسة العامة لقطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة والإجراءات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومجلس مفوضيها وصلاحياتهم في تنظيم قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين وإصدار الرخص اللازمة لممارسة أنشطة القطاع، ولوضع الأحكام اللازمة لاتخاذ الإجراءات التي تكفل قيام المرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية.
