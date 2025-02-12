طاقة الأعيان تُناقش الأحمال الكهربائية المتزايدة

وأكد أهمية الاستمرار في تبني التخطيط الاستراتيجي للتشغيل الآمن والمستدام والاقتصادي للنظام الكهربائي لمواجهة الأحمال الحالية والمتزايدة وفقًا لرؤية واضحة، بما يضمن تقليل التكاليف ويسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أنه تم رفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في النظام الكهربائي من حوالي 1% في عام 2015 إلى حوالي 27% في عام 2024، منها حوالي 18% على شبكة النقل التابعة لشركة الكهرباء الوطنية.
بدورهم، تحدث أعضاء اللجنة عن أهمية الاستمرار في توفير الاستطاعات التوليدية "التقليدية والمتجددة" اللازمة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، ومواجهة الأحمال الكهربائية القصوى ضمن خطط شركة الكهرباء الوطنية، وبكلف عادلة من أجل الحفاظ على استقرار النظام الكهربائي.
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