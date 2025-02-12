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طاقة الأعيان تُناقش الأحمال الكهربائية المتزايدة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 12-02-2025 02:08 م
الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة المهندس فاروق الحياري، اليوم الأربعاء، الأحمال الكهربائية المتزايدة خلال الفترة الحالية. وقال العين الحياري إن النظام الكهربائي في المملكة، على المستوى الفني، يضاهي الأنظمة المماثلة في الدول المتقدمة، مبينًا أن تلبية الأحمال الكهربائية تتم حاليًا من خلال الوحدات التقليدية ومحطات الطاقة المتجددة.اضافة اعلان


وأكد أهمية الاستمرار في تبني التخطيط الاستراتيجي للتشغيل الآمن والمستدام والاقتصادي للنظام الكهربائي لمواجهة الأحمال الحالية والمتزايدة وفقًا لرؤية واضحة، بما يضمن تقليل التكاليف ويسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أنه تم رفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في النظام الكهربائي من حوالي 1% في عام 2015 إلى حوالي 27% في عام 2024، منها حوالي 18% على شبكة النقل التابعة لشركة الكهرباء الوطنية.

بدورهم، تحدث أعضاء اللجنة عن أهمية الاستمرار في توفير الاستطاعات التوليدية "التقليدية والمتجددة" اللازمة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، ومواجهة الأحمال الكهربائية القصوى ضمن خطط شركة الكهرباء الوطنية، وبكلف عادلة من أجل الحفاظ على استقرار النظام الكهربائي.
 
gnews

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