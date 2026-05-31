طاقم الحكام الأردني يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة بإدارة مباريات المونديال

الوكيل الإخباري- غادر طاقم الحكام الأردني عمان اليوم الأحد، متوجها إلى الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي تنطلق يوم 11 الشهر المقبل.





ويضم طاقم التحكيم الأردني الحكام أدهم مخادمة، محمد بكار، أحمد الرويلي، حيث اختار الاتحاد الدولي "فيفا" هذا الطاقم الأردني، بناء على أرقام ومعطيات تؤكد تميز هذا الثلاثي خلال الفترة الماضية.



وسيشارك الحكام الأردنيون في دورة تجهيزية تقام في الولايات المتحدة، مخصصة لجميع الحكام المشاركين في المونديال، وتستمر حتى 9 الشهر المقبل، قبل أن يتم توزيعهم على المباريات التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.



وجاء اختيار الطاقم الأردني، ضمن أربع طواقم آسيوية تشارك في المونديال، بعد اجتيازهم سلسلة من الاختبارات النظرية والعملية التي ينظمها "فيفا"، ضمن معايير محددة لضمان جاهزية الحكام لأكبر محفل كروي في العالم.



ويعد اختيار المخادمة إنجازا جديدا يضاف إلى كرة القدم الأردنية، حيث إنه سيكون أول حكم ساحة أردني يشارك في نهائيات كأس العالم.



يذكر أن أول مشاركة للتحكيم الأردني في نهائيات كأس العالم كانت من خلال الحكم المساعد الراحل عوني حسونة، الذي شارك في مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، ليواصل التحكيم الأردني حضوره المميز على المستوى العالمي.









