الأحد 2026-05-31 02:49 م

طاقم الحكام الأردني يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة بإدارة مباريات المونديال

طاقم الحكام الأردني يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة بإدارة مباريات المونديال
طاقم الحكام الأردني يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة بإدارة مباريات المونديال
 
الأحد، 31-05-2026 02:14 م
الوكيل الإخباري-  غادر طاقم الحكام الأردني عمان اليوم الأحد، متوجها إلى الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي تنطلق يوم 11 الشهر المقبل.اضافة اعلان


ويضم طاقم التحكيم الأردني الحكام أدهم مخادمة، محمد بكار، أحمد الرويلي، حيث اختار الاتحاد الدولي "فيفا" هذا الطاقم الأردني، بناء على أرقام ومعطيات تؤكد تميز هذا الثلاثي خلال الفترة الماضية.

وسيشارك الحكام الأردنيون في دورة تجهيزية تقام في الولايات المتحدة، مخصصة لجميع الحكام المشاركين في المونديال، وتستمر حتى 9 الشهر المقبل، قبل أن يتم توزيعهم على المباريات التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وجاء اختيار الطاقم الأردني، ضمن أربع طواقم آسيوية تشارك في المونديال، بعد اجتيازهم سلسلة من الاختبارات النظرية والعملية التي ينظمها "فيفا"، ضمن معايير محددة لضمان جاهزية الحكام لأكبر محفل كروي في العالم.

ويعد اختيار المخادمة إنجازا جديدا يضاف إلى كرة القدم الأردنية، حيث إنه سيكون أول حكم ساحة أردني يشارك في نهائيات كأس العالم.

يذكر أن أول مشاركة للتحكيم الأردني في نهائيات كأس العالم كانت من خلال الحكم المساعد الراحل عوني حسونة، الذي شارك في مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، ليواصل التحكيم الأردني حضوره المميز على المستوى العالمي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,939 منذ بدء العدوان

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,939 منذ بدء العدوان

الحنيطي يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية

أخبار محلية الحنيطي يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية

ل

خاص بالوكيل ترجيح رفع أسعار المحروقات في الأردن اليوم بين 6 و9 قروش للبنزين والديزل

ل

عربي ودولي السعودية: بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين

طاقم الحكام الأردني يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة بإدارة مباريات المونديال

أخبار محلية طاقم الحكام الأردني يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة بإدارة مباريات المونديال

تعبيرية

المرأة والجمال التيشيرت الواسع لإطلالات صيفية عصرية في 2026

ل

أخبار محلية فيديو يوثق لحظة الانفجار داخل شاليه بالشونة الشمالية

نتنياهو يصدر تعليماته بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان

عربي ودولي نتنياهو يصدر تعليماته بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان



 
 






الأكثر مشاهدة

 