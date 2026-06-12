الجمعة 2026-06-12 08:54 م

طاقم تحكيم أردني بقيادة أدهم المخادمة لإدارة مباراة إسبانيا والرأس الأخضر الاثنين

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أرشيفية
 
الجمعة، 12-06-2026 06:56 م

الوكيل الإخباري- يقود الحكم الأردني أدهم المخادمة، بمساعدة الحكمين محمد بكار وأحمد الرويلي، مواجهة منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر (كاب فيري)، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026.

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وتقام المباراة الاثنين 15 حزيران على ملعب أتلانتا، وتنطلق عند الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة أتلانتا (18:00 بتوقيت إسبانيا).


ويأتي اختيار طاقم التحكيم الأردني لإدارة اللقاء تأكيدًا على الحضور المتواصل للتحكيم الأردني في المحافل الكروية العالمية.

 
 


gnews

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أخبار محلية طاقم تحكيم أردني بقيادة أدهم المخادمة لإدارة مباراة إسبانيا والرأس الأخضر الاثنين



 
 






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