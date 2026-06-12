طاقم تحكيم أردني بقيادة أدهم المخادمة لإدارة مباراة إسبانيا والرأس الأخضر الاثنين

وتقام المباراة الاثنين 15 حزيران على ملعب أتلانتا، وتنطلق عند الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة أتلانتا (18:00 بتوقيت إسبانيا).
ويأتي اختيار طاقم التحكيم الأردني لإدارة اللقاء تأكيدًا على الحضور المتواصل للتحكيم الأردني في المحافل الكروية العالمية.
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