طاقم تحكيم أردني يدير مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في المونديال

وتقام المباراة الأربعاء على ملعب أتلانتا (مرسيدس-بنز ستاديوم) في مدينة أتلانتا الأميركية، في مواجهة يسعى خلالها المنتخبان إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.
ويأتي اختيار الطاقم الأردني لإدارة المباراة امتدادا للحضور المميز للتحكيم الأردني في المحافل الكروية العالمية، وتأكيدا على الثقة التي يحظى بها الحكام الأردنيون لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويعد المخادمة من أبرز الحكام الآسيويين، حيث سبق له إدارة العديد من المباريات القارية والدولية، فيما يواصل التحكيم الأردني تسجيل حضوره في كبرى البطولات العالمية، بما يعكس التطور الذي يشهده قطاع التحكيم في الأردن.
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